Zwei Hunde bei Unfall auf Autobahn 28 tödlich verletzt

Hatten - Zwei Hunde sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten (Landkreis Oldenburg) tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin wurde am Freitagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 33-Jährige aus Delmenhorst fuhr auf der A28 in Richtung Oldenburg, als die Hunde die Fahrbahn kreuzten. Die Frau sei mit ihrem Wagen ausgewichen, habe den Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Die Hunde starben noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt versorgte die Fahrerin, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Hundehalter hatte seine Tiere bereits vermisst und nach ihnen gesucht.