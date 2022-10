Zwei Menschen bei Unfall auf B85 schwer verletzt

Nohra - Eine 72-Jährige ist am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 85 bei Nohra (Landkreis Weimarer Land) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Gesundheitliche Schwierigkeiten der 72-Jährigen seien der Grund dafür gewesen, dass sie von der Fahrbahn abkam, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Der 60-jährige Fahrer des Lastwagens und die 72-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.