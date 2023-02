Zerbst - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. In der Halle eines Agrarbetriebes seien landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge durch das Feuer am Samstag zerstört worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem wurden Solarmodule auf dem Dach der Halle stark beschädigt, hieß es. Wo in der Halle und warum der Brand ausbrach, sei Teil der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand gelöscht.