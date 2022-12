Zwei Tote bei Unfall auf A9: Auto überschlägt sich mehrfach

Moßbach - Ein schwerer Autounfall mit zwei Toten hat eine vorübergehende Vollsperrung der A9 in Thüringen ausgelöst. Der Wagen war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und rechts im Straßengraben gelandet, wo er sich nach Polizeiangaben mehrfach überschlug und nach mehreren Metern auf dem Dach liegen blieb. Trotz Wiederbelebungsversuchen starben der 57 Jahre alte Fahrer sowie seine 76-jährige Beifahrerin noch am Unfallort nahe Moßbach im Saale-Orla-Kreis. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die A9 etwa zwei Stunden lang komplett gesperrt.