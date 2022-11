Zwei Tote bei Unfall mit Sattelzug auf Landstraße

Nehlitz - Bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf einer Landstraße im Saalekreis sind am späten Freitagabend zwei Menschen gestorben. Dabei handele es sich um einen Mann und eine Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Angaben zufolge saßen sie in einem Pkw, der nahe der Ortschaft Nehlitz zunächst von dem Sattelzug gerammt und dann unter dessen herumschleudernden Auflieger eingeklemmt worden war. Das Auto geriet laut Polizeiangaben vom Samstagabend nach dem Zusammenstoß in Brand.

Zuvor hatte der 39-jährige Lkw-Fahrer laut Polizei bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein anderes Auto sei aufgefahren, hieß es. Dessen 27-jähriger Fahrer sei verletzt worden. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach einen Schock. Die Straße zwischen Nehlitz und Petersberg war bis in den frühen Samstagmorgen gesperrt.