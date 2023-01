Zwei Verletzte bei Unfall in Berlin-Kreuzberg

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer sei am Freitagabend auf der Kreuzung von Blücherstraße und Gneisenaustraße in mehrere parkende Autos gefahren, teilte die Polizei mit. Sein Beifahrer wurde demnach am Kopf verletzt, Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung und einem Bluttest wieder verlassen - nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.