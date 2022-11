Erfurt - Bei einem Messerangriff am Bahnhofsvorplatz in Erfurt sind zwei Menschen verletzt worden. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Donnerstagabend. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Weitere Informationen wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben.