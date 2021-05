Zwei vierte Plätze von Messerschmidt und Haaga bei Skeet-EM

Osijek - Die Skeet-Schützen Nadine Messerschmidt und Vincent Haaga haben sich bei den Schießsport-Europameisterschaften im kroatischen Osijek mit Rang vier begnügen müssen. Die Suhlerin, die im Vorjahr in Nikosia ihren ersten Weltcup gewann, begann im Finale am Donnerstag stark, leistete sich dann aber einige Fehlschüsse. Die viermalige Weltmeisterin und Olympia-Dritte von 2008, Christine Wenzel aus Ibbenbüren, verpasste als Vorkampf-Zwölfte das Finale der besten Sechs. Der Sieg ging an die Italienerin Chiara Cainero.

Bei den Männern kam der Suhler Vincent Haaga ebenfalls auf Platz vier, nachdem er im Vorkampf mit gleich sechs Schützen ins Stechen musste und als Fünfter das Finale erreichte. Der EM-Zweite von 2016, Sven Korte aus Ibbenbüren, verpasste als 14. der Qualifikation das Finale. Der Sieg ging auch hier an Italien, es gewann Gabriele Rossetti.