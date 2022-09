Was die Ampel-Koalition für das dritte Entlastungspaket beschlossen hat

Mehr als 65 Milliarden Euro sollen in das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition fließen. Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP legte am Sonntagmorgen weitere Pläne vor.

Energiekrise: Am Sonntag legte der Koalitionsausschuss ein Beschlusspapier zur weiteren Entlastung der Bevölkerung vor.

Berlin/DUR/dpa - Das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition soll ein Gesamtvolumen von mehr als 65 Milliarden Euro haben. Das geht aus dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP hervor, das am Sonntag in Berlin veröffentlicht wurde.

Strom soll für Basisverbrauch günstiger sein

Für einen gewissen Basisverbrauch an Strom soll nach dem Willen der Ampel-Koalition künftig ein vergünstigter Preis gelten. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Das geht aus dem Beschlusspapier der Ampelkoalition hervor.

Energiepauschale nun auch für Rentner und Studierende

Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1. Dezember eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Studierende und Auszubildende sollen einmalig 200 Euro erhalten. Für Berufstätige war bereits eine Energiepreispauschale von 300 Euro auf den Weg gebracht worden.

Koalition will Kindergeld um 18 Euro erhöhen

Die Ampelkoalition will Familien spürbar entlasten. So soll das Kindergeld deutlich steigen, wie aus den am Sonntag vorgelegten Ergebnissen des Koalitionsausschusses hervorgeht. Es soll zum Jahresbeginn um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind steigen.

Wohngeld soll 2023 reformiert werden

Das Wohngeld wird zum 1. Januar 2023 reformiert: Geplant ist eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente. Außerdem einmaliger Heizkostenzuschuss für den Zeitraum von September 2022 bis Dezember 2022 an die Bezieher von Wohngeld: Dieser soll einmalig 415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt, 540 Euro für zwei Personen und für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro betragen.

Ampel will höhere Regelsätze für Bedürftige

Mit der geplanten Einführung des Bürgergelds Anfang kommenden Jahres wollen SPD, Grüne und FDP die Regelsätze für Bedürftige auf rund 500 Euro erhöhen. Das beschloss der Koalitionsausschuss des Ampelbündnisses in Berlin, wie aus den am Sonntag vorgelegten Ergebnissen hervorgeht. Heute erhalten Alleinstehende in der Grundsicherung 449 Euro pro Monat.