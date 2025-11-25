104 Femizide in nur einem Jahr: Die Zahl sind erschreckend. Eine der Frauen war Jessica aus Leipzig, die nachts auf dem Sofa starb. Die neue ZDF-Doku "Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten" macht eins deutlich: Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall.

Mörderische Beziehung in Leipzig! Wie Jessica S. vor ihrem Tod durch die Hölle ging

Im ZDF läuft am Dienstag eine Doku über Femizide in Deutschland: "Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten".

Leipzig/DUR. – Vor rund anderthalb Jahren verlor die Leipzigerin Jessica S. in der eigenen Wohnung ihr Leben. Laut Gericht soll ihr früherer Partner Marcus K. sie erstochen haben, nur wenige Tage nach dem Ende ihrer Beziehung.

Das ZDF widmet dem Fall und weiteren tödlichen Angriffen auf Frauen eine ausführliche Dokumentation: "Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten".

ZDF-Doku über Femizide: 104 Fälle in einem Jahr

Moderator Jochen Beyer und sein Team haben nach eigenen Angaben 104 bekannte Femizide in Deutschland im Jahr 2024 zusammengetragen. In allen Fällen, so die Macher, sollen die Täter Partner oder Ex-Partner gewesen sein.

Jessica galt als lebensfrohe, junge Mutter zweier Kinder. Eine ihrer engsten Freundinnen, Lilia, erzählt in der Doku, dass die 30-Jährige zunehmend unter aggressivem Kontrollverhalten ihres Partners gelitten habe.

Ständige Anrufe und Vorschriften, wie sich Jessica zu kleiden habe, seien Hinweise auf eine toxische Beziehung gewesen. Auch von sexuellen Übergriffen habe Jessica gesprochen und gesagt, dass sie "nicht mehr könne".

Jessicas Freundin Lilian plagen bis heute Schuldgefühle. Foto: ZDF Mediathek

Ein Gartennachbar der Toten stützt laut Film die Aussagen der Freundin. Jessica habe ihm gegenüber geschildert, dass sie intime Kontakte verweigert habe, Marcus K. jedoch seinen Willen durchgesetzt habe. Der Nachbar sei früher selbst gewalttätig gewesen und habe Jessica dringend geraten, sich zu trennen.

Femizid in Leipzig: Angehörige fühlen sich machtlos zurückgelassen

Bis heute kämpft Jessicas beste Freundin mit Schuldgefühlen. Sie habe die Gefahr nicht erkannt, sagt sie. Kurz vor Jessicas Tod habe sie bereits jemand Neuen kennengelernt und auch Aussicht auf eine andere Wohnung gehabt. Jessicas Mörder Markus K. wurde im Juni 2025 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Die ZDF-Doku "Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten" zeigt auch andere Frauen, die durch ihren Partner starben, und fragt, warum Warnsignale so oft überhört werden.

Die Sendung läuft am 25. November um 20.15 Uhr im ZDF. Vorab und danach steht die Dokumentation in der Mediathek bereit.