Lange hatte sich die Tabakindustrie erfolgreich gewehrt. Doch vor 50 Jahren trat in der Bundesrepublik ein Werbeverbot für Tabakerzeugnisse in Rundfunk und Fernsehen in Kraft.

Keinerrauchte auf der Leinwand so cool wie er: James Dean in "Giganten"

Halle/MZ. - In Ländern wie Großbritannien oder den USA war Werbung für Tabakerzeugnisse vor einem halben Jahrhundert schon lange verboten. In der DDR hatte es sie sogar nie gegeben, zumindest nicht im Rundfunk und im Fernsehen. Die Mangelgesellschaft tat sich schwer mit Reklame überhaupt, für Zigaretten wurde allenfalls auf Werbeschildern geworben − und mittelbar in Filmen, in denen wie in Hollywood-Streifen bis Ende der 70er Jahre meist hemmungslos und an jedem Ort gequalmt wurde.