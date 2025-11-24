Mit einem ungewöhnlichen Notfall hatte es ein Pilot am Freitag zu tun. Bei einer Schwangeren setzte mitten im Flugzeug auf dem Weg von Istanbul zum Airport Leipzig/Halle die Geburt ein.

Notfall über den Wolken! Baby will unbedingt im Flieger das Licht der Welt erblicken

Einen ungewöhnlichen Notfall hat es am Freitag am Flughafen Leipzig/Halle gegeben.

Leipzig/Halle (Saale). – Auf einem Flug am Freitag, dem 21. November, von Istanbul zum Flughafen Leipzig/Halle begann für eine hochschwangere Frau das Abenteuer ihres Lebens früher als geplant: Mitten in der Luft setzten die Wehen ein.

Gegen 18 Uhr habe ein Pilot der Gesellschaft Turkish Airlines dringend medizinische Hilfe angefordert, so die "LVZ". Nach der Landung auf der Nordbahn sei die Maschine auf dem Rollweg stehengeblieben. Umgehend sei die Flughafen-Feuerwehr ausgerückt, um der werdenden Mutter so schnell wie möglich beizustehen.

Flughafen Leipzig/Halle: Werdende Mutter von Notarzt und Rettungsteam versorgt

Wie Flughafensprecher Uwe Schuhart der "LVZ" erklärte, ist dieses Vorgehen bei medizinischen Notfällen üblich: "Medizinisches Personal hat immer absolute Vorfahrt auf dem Rollfeld."

Auch der Rettungshubschrauber Christoph sei alarmiert worden und habe auf der Nordbahn bereitgestanden. Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt und das Rettungsteam des Flughafens sei der Hubschrauber jedoch nicht benötigt worden. Die werdende Mutter sei im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Für den übrigen Flugverkehr habe es keine Beeinträchtigungen gegeben. Wie es der Mutter und ihrem Baby geht, bleibt jedoch unklar – über medizinische Details würden grundsätzlich keine Angaben gemacht, zitiert die "LVZ" den Sprecher des Flughafens.