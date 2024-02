Bei einem Restaurantbesuch im Disney-Resort Florida fragte eine Kundin mehrfach nach, ob das Essen keine Spuren von Nüssen und Milch enthalte. Kurze Zeit später starb die Ärztin aus New York an einer allergischen Reaktion. Ihr Ehemann verklagt nun Disney und das Restaurant.

Frau stirbt nach Essen in Disney Park-Restaurant - Ehemann zieht vor Gericht

Im Walt Disney World Resort in Florida ist eine Frau nach einem Restaurantbesuch an einer allergischen Reaktion gestorben.

Orlando/DUR. - Aufgrund einer allergischen Reaktion nach einem Restaurantbesuch im Walt Disney World Resort in Florida ist eine Frau gestorben. Der Vorfall soll sich am 5. Oktober 2023 ereignet haben. Die Ärztin aus New York war vor ihrem Tod mit ihrer Mutter und ihrem Ehemann im Disney Park unterwegs. Dann waren sie zu dritt essen.

Nun hat der Ehemann Klage gegen die Walt Disney Parks and Resorts und das Raglan Road Irish Pub eingereicht. Dies berichtet USA Today News.

Mehrfache Nachfrage, ob das Essen frei von Nüssen und Milch sei

Vor dem Bestellen des Essens hatte die Frau den Kellner mehrmals darauf hingewiesen, dass sie unter einer Allergie gegen Nüsse und Milchprodukte leide. Der Kellner wurde laut Klage mehrmals befragt, was in dem Essen enthalten sei. Nach Rücksprache mit dem Küchenchef soll bestätigt worden sein, dass das Essen ohne Milch- und Nussspuren serviert werden könnte.

Die Ärztin aus New York orderte daraufhin frittierte Maistückchen, Broccoli, Jakobsmuscheln und Zwiebelringe, heißt es in der Klage weiter. Die Speisen wurden allerdings nicht mit den kleinen Steckflaggen "Allergenfrei" im Essen angeliefert, heißt es weiter. Obwohl Disney auf seiner Webseite extra auf diese Menüs hinweist, fragten die Gäste erneut nach, ob das Essen auch ohne Flaggenhinweis allergenfrei sei. Dies bestätigte der Kellner laut Klage erneut.

Kurze Zeit später kollabiert die Frau und stirbt

Knapp 45 Minuten nach dem Essen bekam die New Yorker Ärztin Atemprobleme. Sie spritzte sich noch ein Mittel zur Notfallbehandlung von schweren allergischen Reaktionen und wurde dann ohnmächtig. Sie musste in naheliegendes Krankenhaus gebracht werden, verstarb dort aber.

In der Klageschrift heißt es weiter, dass bei der medizinischen Untersuchung erhöhte Mengen von Milch- und Nusskonzentrationen in ihrem Körper ermittelt wurden.

Der Ehemann hat nun 50.000 Dollar Schadensersatz eingeklagt. Unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, wegen der Einkommensverluste und um die medizinischen Kosten sowie die Bestattungskosten decken zu können.