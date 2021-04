Juri Gagarins Weltraumflug wird 60 Jahre alt

Köln/Baikonur. Heute vor 60 Jahren begann ein neues Kapitel für die Menschheit. Erstmals wurde ein Mensch in den Weltraum geschickt. Am 12. April 1961 startete vom sowjetischen Weltraumbahnhof Baikonur die Rakete Wostok 1. An Bord befand sich der Kosmonaut Juri Gagarin.



Der damals 27-jährige Pilot der sowjetischen Luftstreitkräfte wurde mit seinem knapp zweistündigen Flug zu einem Idol. Vor allem in den Ländern des Warschauer Paktes. Während seiner Zeit im Weltall umrundete er nach eigener Aussage einmal die Erde, bevor er wieder auf dem Planeten landete.



Der Erfolg der Sowjetunion, als erste Nation den bemannten Raumflug geschafft zu haben, war der Startschuss für das Wetteifern mit den USA um den Flug zum Mond. Diesen Wettlauf gewannen die Amerikaner etwa acht Jahre später mit dem Apollo-Programm.



Gagarin stirbt bei Flugzeugabsturz

Gagarin wurde noch während seines Fluges zum Major befördert und war bis 1963 sogar Kommandeur der sowjetischen Kosmonautengruppe. In den Weltraum flog er aber nie wieder. Auch die Mondlandung erlebte er nicht mehr. Gagarin starb im März 1968 bei einem Flugzeugabsturz. Der erfahrene Kampfpilot stürzte mit einer MIG-15 auf einem Übungsflug ab. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht abschließend geklärt.



Gagarins Leistungen werden noch heute bewundert. So findet an dem Denkmal, das an der Landestelle von Gagarins Raumkapsel in der Nähe der russischen Stadt Engels errichtet wurde, jedes Jahr eine kleine Feier statt. Viele Straßen wurden auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks nach Gagarin benannt. Zudem tragen noch heute astronomische Einrichtungen seinen Namen. So zum Beispiel die Weltraumwarte in Eilenburg.



Tag der Kosmonauten

Der 12. April wurde posthum von den Vereinten Nationen zum Tag der Kosmonauten erklärt. Das deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat am Montag mit einem Tweet an den Tag erinnert, ohne den vermutlich die Reisen zum Mond, die Errichtung der internationalen Raumstation oder kommerzielle Reisen in den Weltraum reine Science-Fiction wären. Juri Gagarin war ein Pionier, der den Verlauf der Wissenschaft maßgeblich beeinflusst hat.