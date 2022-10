Der Winter der Entscheidung

Jetzt geht es in den Abnutzungskrieg. Die Russen haben vermutlich nur noch diesen Winter, um Erfolge im Krieg zu erringen. Vor allem ein scharf kontrolliertes Öl-Embargo könnte zu einer schweren Wirtschaftskrise mit Rubelverfall und Bankenkrise im kommenden Jahr führen. Nicht nur der Absatz nach Europa fällt dann weg. Die die weltweite Rezession wird die Öl- und Gas-Nachfrage sinken lassen. Die Armee der Angreifer ist ausgelaugt. Die Zeit drängt.

Der Strategiewechsel

In Mariupol wurden tausende Zivilisten getötet und ein Großteil der Stadt zerstört. Man fand Kinderleichen, Zivilisten wurden angegriffen und die Wasser- und Stromversorgung lahmgelegt. Menschen starben in einem voll besetzten Theater. Kliniken wurden beschossen. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Mit mobilen Krematorien sollen die Russen versuchen, Spuren zu beseitigen. AP

Deshalb der Strategiewechsel. Zu Beginn des Krieges schien eine Eroberung der Ukraine möglich. Die Infrastruktur des Landes wäre auch für die Besatzer wichtig gewesen. Jetzt geht es nur noch darum, die ukrainische Bevölkerung durch Gewalt, Kälte und Mangel zu zermürben und Leistungen des Staates an zivile Aufgaben zu binden. Im Westen werden Desinformation und Anschläge zunehmen.

Putin setzt auf die „Dekadenz“ des Westens

Putin setzt seit Jahren auf das schwache Wertegerüst des „dekadenten“ Westens. Schon Preissteigerungen und Zinserhöhungen lassen den Unterstützungswillen schwinden. Der traditionelle Anti-Amerikanismus am rechten und linken Rand hilft Putin bei der Spaltung der Gesellschaft. Auch die digital geförderte neue Neigung in der deutschen Gesellschaft, sich auf Verschwörungstheorien zu einigen, sollte nicht unterschätzt werden. Es handelt sich um eine kleine Gruppe, die große Dynamik entfaltet. All dies zahlt auf Abnutzung ein. Nur eines ist sicher im Abnutzungskrieg: Alle verlieren.