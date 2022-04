Kommentar zum CDU-Debakel: Laschet ist in der Auslaufphase

Der sofortige Rücktritt Armin Laschets am Wahlabend hätte auch die CDU in Schwierigkeiten gebracht. Noch ist keine Alternative in Sicht. Aber der krachend gescheiterte Kanzlerkandidat ist dennoch in der Auslaufphase. Ähnlich wie beim erfolglosen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz 2017 hat seine Entmachtung schon am Wahlabend begonnen.