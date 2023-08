Szenen wie aus einer romantischen Hollywood-Komödie erlebte die Polizei im rheinland-pfälzischen Landau. In der Story enthalten: ein plötzlich auftauchender Freund und ein Schrank als Versteck.

Mann versteckt sich im Schrank vor neuen Freund der Ex: Erfundene Story bringt zwei Anzeigen

Ein Schrank als Versteck war zunächst die Rettung für einen vermeintlichen "Liebhaber" in Not. Der Mann rief später die Polizei zu Hilfe.

Landau/DUR/awe - Manchmal gehen Notrufe ein, die sich als solche gar nicht herausstellen. Und manchmal kommt es dabei vor, dass selbst die Polizei nicht schlecht staunt. Derartiges spielte sich am Samstag in Landau (Rheinland-Pfalz) ab.

Am Samstagabend besuchte ein 21-Jähriger seine 19-jährige Ex-Freundin in ihrer Wohnung. Als unerwartet der aktuelle Partner der Frau die Wohnung betrat, nutzte der 21-Jährige einen Schrank als Versteck vor diesem. Um sich aus seiner misslichen Lage im Schrank zu befreien, wählte der Nebenbuhler den Notruf und gab an, vom aktuellen Freund mit einem Baseballschläger bedroht zu werden.

Mann versteckt sich in Schrank vor Ex-Freund: Notruf-Missbrauch und erfundene Geschichte

Als die Einsatzkräfte dann aber vor Ort erschienen, konnte sich der Nebenbuhler in einem günstigen Moment zuvor bereits selbst aus dem Schrank "befreien". Die Bedrohung mit dem Baseballschläger war allerdings frei erfunden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der 21-Jährige erhielt daraufhin Anzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie des Vortäuschens einer Straftat. Wie die Liebesgeschichte ausging, ist nicht bekannt.