Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ sind bei ihren Blockadeaktionen in den letzten Monaten vermehrt von wütenden Autofahrern angegriffen worden. Die Attacken werden zunehmend gefährlicher, wie folgende Beispiele zeigen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Bei einer Klima-Blockade in Stralsund hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch mehrere Demonstranten attackiert und einen Teilnehmer angefahren, nun prüft das Gericht einen möglichen Führerscheinentzug.

Es ist nur einer von vielen Fällen, bei denen Klima-Aktivisten in den vergangenen Monaten Opfer von Gewalt worden. Ein Überblick:

Klima-Demo in Halle: „Letzte Generation“-Aktivist von Transporter angefahren

In Halle haben Aktivisten der „Letzten Generation“ am 11. Juli 2023 den Verkehr lahmgelegt. Während der Protestaktion wurde ein Teilnehmer von einem Kleintransporter gerammt, wie Videoaufnahmen belegen.

Nachdem ein Klima-Aktivist bei einer Demonstration der „Letzten Generation“ in Halle angefahren wurde, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen (Schnitt: Bernd Stiasny, Video: Letzte Generation).

Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, die Polizei ermittelt sowohl gegen den Fahrer als auch gegen die Demonstranten.

„Letzte Generation“ protestiert in Berlin: Passant will Aktivisten anzünden

Bei einer Blockade-Aktion der „Letzten Generation“ am 27. April 2023 zum Klimastreik in Berlin hat ein Passant versucht, einen Demonstranten anzuzünden. Laut Polizei soll der Mann mit einem brennenden Feuerzeug an die angeklebte Hand eines Teilnehmers herangetreten sein.

Am #Hermannplatz trat heute früh plötzlich ein Passant mit einem entzündeten Feuerzeug an die angeklebte Hand eines Protestierenden heran.

Unsere Kolleg. konnten ihn davon abhalten, hielten ihn fest & leiteten Ermittlungen wg. versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.#b2704 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 27, 2023

Klebstoffe können zum Teil hochentzündliche Lösungsmittel enthalten. Die Polizei hielt den Mann fest und leitete ein Verfahren unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Lkw-Fahrer tritt Klima-Aktivist in Hamburg in den Bauch

Am 25. März 2023 haben Klimaaktivisten die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen blockiert. Während der Aktion schleifte ein Lkw-Fahrer einen Demonstranten gewaltsam von der Fahrbahn und trat ihm anschließend in den Bauch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den Bauch getreten auf der Köhlbrandbrücke



Wir sind wieder im Hamburger Hafen und unterbrechen den Verkehr, damit die Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt und unsere Lebensgrundlagen schützt. Dabei kam es zu dieser Szene: pic.twitter.com/2BUmgHMRsI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 25, 2023

Klima-Blockade auf der A100 in Berlin: Demonstranten von der Fahrbahn geschleift

Bei einer Blockade der A100 in Berlin am 19. Mai 2023 wurden Klimaaktivisten von Autofahrern beleidigt und gewaltsam von der Straße geschleift. Zudem schlugen und traten sie auf die Demonstranten ein, um sie am Festkleben zu hindern.

++ Protest auf der A100 ++



Es macht uns wahrlich keine Freude, von Autofahrern angeschrien und weggezerrt zu werden.



Aber die Fahrlässigkeit der Regierung im Angesicht drohender Ernteausfälle, Kriege und sozialen Verwerfungen zwingt uns, auf die Straße zu gehen. pic.twitter.com/k4ZZbFak58 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 19, 2023

Was ist die „Letzte Generation“? Ziele und Themenschwerpunkte im Überblick

Bei der „Letzten Generation“ handelt es sich um ein Bündnis von Klimaaktivisten, die die Regierung durch zivilen Ungehorsam dazu zwingen will, Maßnahmen gegen die Klimawandel zu ergreifen. Sie fordern unter anderem Bürgerräte, um Wege aus der Klimakrise zu diskutieren, Tempo 100 auf deutschen Autobahnen sowie die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets im ÖPNV.

Wegen ihrer Protestaktionen, die unter anderem aus Straßenblockaden und dem Beschmieren von Gemälden und Denkmälern besteht, gilt die Gruppe als umstritten. Abwertend werden die Aktivisten auch als Klimabkleber bezeichnet. Bei einigen Mitgliedern besteht von verschiedenen Stellen ein Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.