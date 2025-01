Polizisten bei einem Einsatz in Södertälje, südlich von Stockholm. Ein Mann, der Schweden mit der regelmäßigen Verbrennung des Korans im Sommer 2023 großen diplomatischer Ärger beschert hat, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in dem Ort erschossen worden.

Stockholm. - Der für seine öffentlichen Koranverbrennungen bekannte Salwan Momika ist in Schweden erschossen worden. Der 38-Jährige wurde am Mittwochabend in Södertälje, südlich von Stockholm, in einem Wohnhaus mit Schussverletzungen gefunden. Laut schwedischen Medienberichten war er zum Zeitpunkt der Tat live auf TikTok.

Lesen Sie auch: Iran verschärft diplomatischen Protest gegen Schweden

Momika hatte 2023 mit der wiederholten Verbrennung des Korans international für Aufsehen gesorgt und diplomatische Spannungen zwischen Schweden und mehreren muslimischen Staaten ausgelöst. Seine Aktionen führten unter anderem dazu, dass die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt wurde.

Salwan Momika während TikTok-Livestream erschossen

Am heutigen Donnerstag sollte in Stockholm ein Urteil gegen Momika und einen Mitangeklagten wegen Volksverhetzung gefällt werden. Das Gericht vertagte die Entscheidung nun aufgrund seines Todes. Sein früherer Mitstreiter Salwan Najem äußerte sich besorgt über seine eigene Sicherheit: „Ich fürchte, ich bin als nächster an der Reihe“, sagte er der Zeitung Svenska Dagbladet.

Auch interessant: Empörung über Koran-Verbrennung in Schweden

Die Polizei bestätigte, dass sie Ermittlungen wegen Mordverdachts eingeleitet hat. Fünf Verdächtige wurden laut dem schwedischen Rundfunk bereits festgenommen. Auch der schwedische Inlandsgeheimdienst Säpo soll in den Fall involviert sein.

Momika war 2018 als Flüchtling nach Schweden gekommen. Er hatte seine Koranverbrennungen als Protest gegen den Islam bezeichnet.