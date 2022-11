In Ostbevern in NRW läuft am Dienstag ein größerer Polizeieinsatz. Eine Ehepaar hatte in einem Waldstück ein gefesseltes Mädchen entdeckt. Möglicherweise wurde das Kind entführt.

In NRW wurde am Dienstag ein bewusstloses und gefesseltes Mädchen in einem Waldstück gefunden.

Ostbevern/DUR/dpa – Ein 13-jähriges Mädchen ist in Ostbevern im Münsterland auf dem Weg zur Schule offenbar unter nicht näher bekannten Umständen angegriffen worden. Das Mädchen sei gegen 7.50 Uhr von einem Ehepaar bewusstlos am Boden liegend gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Bewusstloses Mädchen in Ostbevern entdeckt

Die 13-Jährige wurde bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht, kam später wieder zu sich und konnte am Mittag bereits von der Polizei befragt worden. Sie habe aber keinerlei Erinnerung an den Vorfall mehr, sagte die Sprecherin.

Die 13-Jährige wurde offenbar auf dem Weg zur Schule angegriffen. Als die bewusstlose Schülerin gegen 8 Uhr entdeckt wurde, soll ihr Gürtel geöffnet gewesen sein. Das Fahrrad und der Rucksack des Mädchens sollen in einem Graben gelegen haben. Das Paar habe das Kind am Morgen gefunden, Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt.

Angeblich mit Kabelbindern fixiert: Wurde Mädchen auf Schulweg entführt?

Nähere Angaben zur Auffindesituation wollte die Polizeisprecherin aus Ermittlungsgründen nicht machen. Mehrere Medien hatten berichtet, dass das Mädchen mit Kabelbindern an den Händen gefesselt gewesen sei.

Der Einsatzort wurde abgesperrt. Die Polizei suchte mit zwei Hunden und einer Einsatzhundertschaft nach Spuren. Neben der Fundstelle ist laut der Sprecherin eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte die Sprecherin.