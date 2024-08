Für Verwunderung, aber auch Spott in sozialen Medien sorgt Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (58) mit einem Video auf X. „Die AfD will deiner Oma die Schlagersendung wegnehmen. – Ja, so ist es. Die AfD will direkt nach der Wahl den Rundfunkstaatsvertrag kündigen“, so die Grünen-Politikerin in Anspielung auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Das bedeute, dass Sendungen wie „Florian Silbereisen“, „Riverboat“ und weitere MDR-Sendungen wegfallen würden. Auch das BSW störe sich in Thüringen offenbar nicht an dieser Idee der AfD. „Wähle die Grünen, damit deine Oma und die Schlagerwelt safe sind“, so Göring-Eckardt weiter.

Quotenbringer Silbereisen gehört zu hohen Ausgabenposten des MDR. So soll der Sender nach den Zahlen, die dem Portal „Business Insider“ vorliegen, für dessen Shows im Vertragszeitraum von 2020 bis 2023 rund 45 Millionen Euro einplant haben, wie interne Sender-Dokumente zeigen. (UK)