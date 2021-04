Annalena Baerbock will Kanzlerin werden - Grüne klären Kandidaturfrage zur Bundestagwahl

Erstmals gibt es eine grüne Kanzlerkandidatin in Deutschland. Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock (40) will erste Bundeskanzlerin für die Partei in Deutschland werden.

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, wird als Kanzlerkandidatin für die Grünen in den Bundestagswahlkampf ziehen.. Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin. Annalena Baerbock (40) ist Kanzlerkandidatin für Bündnis90/Die Grünen für die Bundestagswahl am 26. September. Das gab die Partei vor wenigen Minuten bekannt. Die Bundesvorsitzende der Grünen (seit 2018) ist damit die erste Kanzlerkandidatin der Partei überhaupt.

Aktuell liegen die Grünen in Umfragen meist über 20 Prozent und sie rechnen sich damit Chancen aus, erstmals eine Kanzlerin in Deutschland zu stellen. Baerbock setzte sich damit in der Partei-internen Entscheidung gegen Robert Habeck (51) durch, mit dem sie sich den Bundesvorsitz teilt.

. @abaerbock: „Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes und reiches Land in eine gute Zukunft zu führen.“ #AllesIstDrin — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) April 19, 2021

Vor knapp zwei Wochen hatten die Grünen mitgeteilt, dass an diesem Montag die Entscheidung bekanntgegeben werden soll. Habeck und Baerbock hatten zuvor bereits mehrfach erklärt, dass sie die Kandidatenfrage untereinander klären wollen. Habeck war es dann auch, der während der Pressekonferenz, die Kandidatur Baerbocks bekanntgab.

Robert Habeck sagte über Baerbock: „Sie ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will, und die die grüne Programmatik mit Leidenschaft vertreten wird. Sie wird den Wahlkampf führen.“

Baerbock ist seit 2013 Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Von 2009 bis 2013 war die gebürtige Hannoveranerin Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg. Sie studierte Politikwissenschaft und Jura in Hamburg und London. Die 40-Jährige ist mit Daniel Holefleisch (Politikberater und PR-Manager) verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in Potsdam.