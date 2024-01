Grünen-Politiker Anton Hofreiter (53) hat im ZDF-Politiktalk „Markus Lanz“ die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. „Wir dachten über sehr lange Zeit, dass Merkel ... eine hervorragende Kanzlerin war. Wenn man sich jetzt anschaut - rückblickend – hat die einen ganz schlimmen Scherbenhaufen hinterlassen“, sagte der Grünen-Politiker und ergänzte auf Nachfrage von Lanz: „Sie hat dieses Land in die Abhängigkeit von China geführt, sie hat ... nicht vernünftig investiert. Wir sind bei Glasfaser ganz weit hinten. Unsere Bundeswehr funktioniert nicht, wie sie funktionieren sollte. Wir haben keine funktionierende Rüstungsindustrie. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet auf den Angriff Russlands auf die Ukraine.“

In der Energieversorgung sei das Land in die völlige Abhängigkeit von Russland getrieben worden. „Das war alles eine einzige Katastrophe“, fasste Hofreiter seine Gedanken an die Jahre unter Merkel zusammen.

Hofreiter sagte in der Sendung weiter, dass er im Grunde „ein großer Verfechter von Schwarz-Grün“ sei. (UK)