Ein Arbeiter der Kaliindustrie öffnet ein Ventil an einem Waggon in Bokeloh.

Industriebeschäftigte nehmen in Deutschland ein hohes Maß an Unkenntnis, Desinteresse und mangelnder Wertschätzung für ihre Arbeit wahr. Ihre Belange und Sichtweisen würden in gesellschaftlichen Diskussionen, in der politischen Debatte und von den Massenmedien nicht ausreichend berücksichtigt, kritisiert eine Mehrheit der Befragten, wie in einer aktuellen Umfrage der Gewerkschaft IGBCE aufgezeigt wird.

An der Erhebung hatten sich über 4.200 Mitglieder der nach eigenen Angaben zweitgrößten deutschen Industriegewerkschaft beteiligt. Die Ergebnisse seien damit aussagekräftig für Beschäftigte in der deutschen Industrie insgesamt.

Nach dem Eindruck der Befragten hat Industriearbeit in Deutschland stark an Renommee eingebüßt. Gut zwei Drittel (67 Prozent) geben an, die Wertschätzung dafür falle in der Gesellschaft heute „eher“ oder „sehr“ gering aus. 69 Prozent der befragten Werktätigen sehen ihre Belange und Sichtweisen als Industriebeschäftigte in gesellschaftlichen Diskussionen eher oder gar nicht ausreichend berücksichtigt.

Dies liege nach ihrer Wahrnehmung zum Teil auch an den Massenmedien: 80 Prozent kritisieren, über die Themen von Industriebeschäftigten werde nicht ausreichend berichtet. 70 Prozent beklagten zudem eine „eher“ oder „sehr“ verzerrte Berichterstattung.

Fatal fiel das Urteil über die Politik aus: Deren Verständnis für die Themen von Industriebeschäftigten sei „eher“ oder „sehr“ gering, sagen zusammen 84 Prozent der Befragten. Auffällig sei, dass die Ergebnisse unter den in der Produktion Beschäftigten besonders negativ ausfallen. In dieser Gruppe kritisieren beispielsweise 42 Prozent ein „sehr geringes“ Verständnis“ in der Politik für ihre Belange, weitere 46 Prozent ein „eher geringes“. Über alle anderen Beschäftigtengruppen liegen diese Werte im Schnitt bei 29 beziehungsweise 52 Prozent.

„Die Gesellschaft in Deutschland als Industrienation und Exportchampion ist dem eigenen Wohlstandsgaranten in Teilen offensichtlich weit entrückt. Das erklärt so manche ideologische Kampagne und realitätsferne politische Debatte der Vergangenheit, rechtfertigt sie aber nicht“, sagt der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vassiliadis. (UK)