Der Anschlag in Australien mit mindestens 16 Toten hat das Land in Schock versetzt. Die Regierung will erste Konsequenzen ziehen.

Sydney - Nach dem tödlichen Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney erwägt die australische Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze. Er werde eine Begrenzung der Anzahl der Waffen sowie eine Überprüfung bestehender Lizenzen vorschlagen, kündigte Premierminister Anthony Albanese an. „Die Lebensumstände von Menschen können sich ändern. Menschen können im Laufe der Zeit radikalisiert werden. Lizenzen sollten nicht auf Dauer erteilt werden“, sagte Albanese.

Der Anschlag in Sydney am Sonntag mit insgesamt 16 Toten war der schlimmste Fall von Schusswaffengewalt in dem Land seit rund 30 Jahren. Die Ermittler haben die beiden Angreifer als Vater und Sohn identifiziert. Der Chef der Polizei von New South Wales, Mal Lanyon, erklärte, dass der 50-jährige Vater Mitglied in einem Jagdverein gewesen sei. Er habe über eine Waffenbesitzkarte verfügt, weswegen er Langwaffen besitzen durfte.

Nach dem schlimmsten Amoklauf in der Geschichte Australiens im April 1996, als ein 28-Jähriger in den Ruinen eines ehemaligen Strafgefangenenlagers in Port Arthur in Tasmanien 35 Menschen erschoss, waren in Australien strenge Waffengesetze eingeführt worden. Es gab jedoch zuletzt Medienberichten zufolge Sorge über eine wieder steigende Zahl Waffen im Land.