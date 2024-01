Bericht: Scharia-Polizei an Schule

Scharia in Deutschland?

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) rief Eltern, Lehrkräfte und Jugendbetreuer nach dem Bekanntwerden des Vorfalls zu mehr Wachsamkeit gegenüber islamistischer Radikalisierung von Jugendlichen auf: "Wenn man merkt, da tut sich was: Frühzeitig drum kümmern."

Neuss - Eine Schülergruppe soll an einer Neusser Gesamtschule versucht haben, die Scharia durchzusetzen. Laut einem Bericht der „Rheinischen Post“ von Donnerstag hat sich der Staatsschutz von Nordrhein-Westfalen mit einer Gruppe von Schülern an einer Gesamtschule in Neuss beschäftigt, die dort als eine Art „Scharia-Polizei“ gewirkt haben sollen.

Dem Blatt zufolge sollen die vier Oberstufenschüler teils massiven Druck auf muslimische Mitschüler ausgeübt haben. Sie hätten demnach etwa gefordert, dass sich alle Frauen an der Schule bedecken müssen und eine strikte Geschlechtertrennung eingeführt werden solle – auch im Klassen-Chat der Schüler. Zudem hätten sie ihren Lehrern erklärt, dass sie die Demokratie ablehnen würden.Die Schule soll in der Folge eine Reihe von Workshops eröffnen, in denen sich mit den Vorgängen beschäftigt werden soll. (UK)