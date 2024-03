Der RAF-Terrorist Burkhard Garweg (55) soll sich während seines Wohnaufenthalts in einer Bauwagen-Siedlung in Berlin im benachbarten Lokal „Schwarze Heidi“ über zu laute Musik beschwert haben. Der Gag: In der Runde sollen Fahnder des Bundeskriminalamtes (BKA) gefeiert haben, dessen Dienstgebäude direkt gegenüber der Wagenburg liegt.

Obwohl Garweg mit Fotos gesucht wurde, erkannten ihn die Beamten nicht. Über diesen absurden Vorfall berichten die „Berliner Morgenpost“ und die „Sächsische Zeitung“.

Garweg gehört zur „dritten Generation“ der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF), die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen ermordete. Später soll er an schweren Raubüberfällen beteiligt gewesen sein. (UK)