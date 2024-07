Washington - Joe Biden will sich in der Debatte über seine Eignung als US-Präsidentschaftskandidat keine Selbstzweifel anmerken lassen. Es stehe den Demokraten frei, bei ihrem Parteitag Mitte August jemanden anderen zu nominieren, antwortete der 81-Jährige bei seiner Abschlusspresskonferenz beim Nato-Gipfel in Washington auf eine entsprechende Frage. „Natürlich steht es ihnen frei, zu tun, was sie wollen. Aber ich bekomme überwältigende Unterstützung.“

Wenn er auf dem Parteitag auftauche und alle sagten, sie wollten jemanden anderen, dann sei das ein demokratischer Prozess. „Das wird nicht passieren“, fügte er im Flüsterton hinzu. Biden sagte, er sei der qualifizierteste, um zu regieren - und zu gewinnen. „Es gibt andere Leute, die Trump schlagen könnten. Aber sie müssten bei null anfangen.“