Linke-Politiker Sören Pellmann (46) sieht im geringen Lohnniveau in Deutschland insgesamt einen „Anschlag auf die Mittelschicht und damit eine Gefahr für die Demokratie“, wie er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte. „Wenn im Osten sogar jeder Zweite in Vollzeit weniger als 3000 Euro brutto verdient, dann hält das eine Gesellschaft auf Dauer kaum aus, und das erklärt auch so manches Umfrageergebnis“, so der Ostbeauftragte der Linksfraktion.

Im Westen verdienen nur 31 Prozent weniger als 3000 Euro brutto im Monat. Das gehe aus aktuellen Zahlen hervor, die die Linksfraktion beim Bundesamt für Statistik erfragte.

Der Linken-Politiker stellte eine Verbindung zwischen niedrigen Löhnen und geringen Renten her und warnte vor einer „Altersarmutszone Ost“.