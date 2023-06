Der gastgebende Landesbischof des Evangelischen Kirchentags, Heinrich Bedford-Strohm (63), meinte in seiner Predigt, die Aufforderung zur Umkehr sei so aktuell wie lange nicht, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

„Ja, wir wollen unser Leben neu ausrichten“, meinte Bedford-Strohm und rief die Älteren im Land auf, auch die Interessen kommender Generationen zu beachten: „Kämpft mit für unsere Kinder.“

Künftig dürfe man Wachstum „nicht mehr am Wachstum des materiellen Wohlstands festmachen, sondern am Wachstum des Beziehungswohlstands“, so der Bischof: „Und wir werden unsere Freiheit nicht mehr danach beurteilen, wie hoch der Tachometer gehen darf, sondern danach, ob wir uns schöpfungsgemäß fortbewegen.“ (uk)