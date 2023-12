Der Auftritt der CDU-Politikerin und Landrätin von Bad Kreuznach, Bettina Dickes (52), im ZDF-Talk „Markus Lanz“ sorgt in sozialen Medien für Diskussionen.

Ein alleinerziehender Vater mit Kind, der im Kreisbetrieb als Müllmann arbeite, oder eine alleinerziehende Frau mit Kind, die einen harten Job als Reinigungskraft ausübe, hätten faktisch das gleiche Geld wie eine ukrainische Bürgergeldempfängerin mit Kind, sagte sie. Von der zunächst hochmotivierten Gruppe des ersten Busses mit ukrainischen Flüchtlingen arbeite nahezu „keiner, weil sie dann das deutsche Sozialsystem verstanden haben“.

Die Ukrainer „sind zu einem ganz großen Teil nicht am Arbeiten, weil sie wissen, sie würden dann in dem Bereich arbeiten, der nicht ganz so hoch bezahlt ist. Und dann lohnt sich das Bürgergeld mit dem Kind und den Vergünstigungen“, meint Dickes.uk