Mit voller Absicht soll der Attentäter in die Menge gerast sein und 15 Menschen getötet haben. Das FBI geht von einem Terroranschlag aus, der Bezug zum IS scheint erwiesen. Anderes ist noch unklar.

Der Anschlag von New Orleans - Was wir wissen und was nicht

Ein Auto ist in New Orleans in eine Menschenmenge gerast - zehn Menschen starben.

New Orleans - Ein Mann fährt am Neujahrsmorgen in einem belebten Viertel von New Orleans mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menschenmenge. 15 Menschen sterben, der Täter wird von Polizisten erschossen. Das Entsetzen über den Anschlag ist groß - nicht nur in den USA.

Was wir wissen

Was wir nicht wissen