Ein bislang nur selten gesehener Shitstorm geht nach einem Auftritt von Moritz Neumeier in der Sendung „Till Reiners' Happy Hour“ durch die sozialen Medien.

Der Comedian schlug in der Show des öffentlich-rechtlichen Senders 3sat zur Entlastung des hiesigen Gesundheitssystems vor, „Deutsche über 70 einfach zu töten“. Zuerst hatte die österreichische Zeitung „Der Standard“ berichtet. Am Sender 3sat ist auch der österreichische ORF beteiligt.

Neumeier nahm indirekt Bezug auf eine Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber „sich die Zähne neu machen“.

Wörtlich sagte Neumeier: „Wenn man dann also sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, so ein winziger Teil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren, und was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach ... tötest.“

Das Publikum reagierte eher befremdet.

Die Reaktion des ZDF auf eine Anfrage des „Standard“ überrascht. „In seinem satirischen Vortrag setzt sich Moritz Neumeier kritisch mit der Meinung auseinander, Geflüchtete würden das deutsche Gesundheitssystem entscheidend belasten. Um diese aus seiner Sicht unmenschliche These zu kritisieren, konfrontiert er sie mit Hilfe des satirischen Stilmittels der Übertreibung in derselben Logik mit einer zynischen Gegenthese“, erklärte der Sender. Ein Statement des Comedians zum Eklat war bis gestern nicht zu finden.

Neumeier ist regelmäßig Gast in Fernsehshows öffentlich-rechtlicher Sender, darunter in der „Carolin Kebekus Show“ (ARD), „Die Anstalt“ (ZDF), „Extra 3“ (NDR) oder dem „ZDF Neo Magazin Royale“. (UK)