Die Senkung der Mehrwertsteuer ist falsch

Der Wegfall der Mehrwertsteuer, um Lebensmittelpreise zu senken, ist das falsche Mittel. Die Grenzen, in denen staatliche Regulierung noch sinnvoll ist, sind nicht nur in Deutschland erreicht. Mieten-Deckel, geplante Gas-Deckel, Benzinpreissubvention, endlose Kurzarbeit, Energie-Pauschalen, Billig-Tickets, Corona-Mehrwertsteuersenkung, künstlicher Niedrigzins der EZB. Am Ende stellt sich die Frage, wie es überhaupt um den Markt bestellt ist. Und wo findet noch reale Preisbildung statt? Die Marktteilnehmer reagieren nicht mehr auf Angebot und Nachfrage, sondern auf die Höhe der staatlichen Förderung. Der Beginn der Planwirtschaft.