In der Türkei werden erneut CHP-Bürgermeister festgenommen. Die Partei steht seit Monaten unter Druck – Kritiker sprechen von einer gezielten Kampagne.

Drei Oppositions-Bürgermeister in der Türkei festgenommen

Immer wieder gibt es in der Türkei Demonstrationen für die Freilassung inhaftierter CHP-Politiker wie Ekrem Imamoglu. (Archivbild)

Istanbul - In der Türkei sind erneut die Bürgermeister mehrerer von der Oppositionspartei CHP regierter Großstädte festgenommen worden. Den festgenommenen Bürgermeistern von Antalya, Adana und Adiyaman sowie weiteren Verdächtigen würden Korruptionsvorwürfe gemacht, berichtete der Staatssender TRT. In Adana versammelten sich Menschen zum Protest gegen das Vorgehen und forderten in Sprechchören die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt auf.

Die Festnahmen reihen sich in eine Serie ähnlicher Maßnahmen gegen CHP-Politiker. Die größte Oppositionspartei der Türkei steht seit Monaten unter zunehmendem Druck. Viele Beobachter werten das Vorgehen als gezielte Kampagne der Regierung gegen die Partei, die bei den vergangenen landesweiten Kommunalwahlen als stärkste Kraft hervorging und sich damit erneut als ernsthafte politische Konkurrenz zur regierenden AKP darstellte - insbesondere auf kommunaler Ebene.

Im März hatte die Festnahme und Absetzung des Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem Imamoglu, landesweite Proteste ausgelöst. Imamoglu gilt als potenzieller Herausforderer von Präsident Erdogan. Es folgten weitere Festnahmewellen gegen die Partei. Erst am Dienstag war etwa der ehemalige CHP-Bürgermeister der Metropolregion Izmir zusammen mit Dutzenden weiteren festgenommen worden.

Türkische Justiz seit Jahren in der Kritik

Erdogan kündigte immer wieder an, dass es weitere Schritte gegen die CHP geben werde. Er begründet dies mit angeblichen illegalen Machenschaften und nannte die Partei kürzlich ein „Werkzeug von Kommunalräubern“.

Die Festnahmen der Bürgermeister in Adana und Adiyaman gehen auf Korruptionsermittlungen der Istanbuler Staatsanwaltschaft zurück, im Rahmen derer bereits die Bürgermeister der Istanbuler Stadtteile Besiktas und Esenyurt festgenommen worden waren. Am Samstag wurde auch der Stellvertreter des abgesetzten Bürgermeisters im Istanbuler Bezirk Büyükcekmece festgenommen.

Die türkische Justiz steht seit Jahren in der Kritik, parteiisch zu agieren und Ermittlungen gegen oppositionelle Politiker politisch zu instrumentalisieren.