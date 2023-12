Der US-Kongress wird von einem neuen Skandal erschüttert. Doch anders als sonst, wenn die Schlammschlacht zwischen Republikanern und Demokraten sowie zwischen Anhängern von Donald Trump und Joe Biden tobt, werden hier neue Grenzen eingerissen.

Demnach soll ein Mitarbeiter des demokratischen Abgeordneten Ben Cardin im US-Kongress einen Porno-Film aufgenommen haben. Laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals „The Daily Caller“ soll der Mann Sex mit einem Mann in einem Konferenzsaal des US-Senats im Hart Senate Office Building gehabt haben. Aufnahmen der sexuellen Handlungen liegen dem Portal laut eigenen Angaben vor, berichteten das Portal „t-online.de“ und die englische Zeitung „Daily Mail“. Zudem gebe es ein Foto, auf dem der Mitarbeiter nackt und auf allen Vieren von der Kamera abgewandt auf einem Tisch des Saals posiere.

Laut „The Daily Caller“ wurde das Material in einer privaten Gruppe homosexueller Männer geteilt, die in der politischen Szene Washingtons aktiv sind. Von dort wurde es offenbar im Internet geteilt oder an die Presse durchgestochen.

Nach Informationen von „Bild online“ handele es sich bei dem zweiten Mann um ein SPD-Mitglied, der früher Mitarbeiter von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gewesen sein soll.

Die Episode habe sich in einem Raum abgespielt, der für ein tragisches Ereignis der Zeitgeschichte steht. In dem Saal wurden Anhörungen der Kommission abgehalten, die sich mit der politischen Aufarbeitung der islamistischen Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA beschäftigte, so „Bild online“.

Auch US-Präsident Biden hat der Skandal erreicht. Der inzwischen entlassene Mitarbeiter des Senators war 2020 in einem Wahlwerbevideo von Biden aufgetaucht. (UK)