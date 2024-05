EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (65) kann vorerst aufatmen. Wie das Portal „Euronews“ berichtet, sind alle Ermittlungen wegen ihrer umstrittenen Kaufvermittlung von Corona-Vakzinen im Wert von rund 35 Milliarden Euro bis Ende 2024 unterbrochen. Dies habe ein Richter in Brüssel entschieden.

Die betreffende Impfstoff-Bestellung beim EU-Pharmamulti Pfizer gilt als größte Bestellung in der Geschichte der EU. Der Kauf geriet auch in die Kritik, weil der Impfstoff die der EU-Bevölkerung zunächst zugesagten Eigenschaften teilweise nicht erfüllte und andererseits kein Bedarf an diesen Mengen mehr bestand.

Am 10. November 2021 hatte Ursula von der Leyen (CDU) in Washington von Pfizer-CEO Albert Bourla eine Auszeichnung für ihr Engagement um die transatlantischen Beziehungen erhalten, so „Euronews“ weiter. Die betreffenden SMS zwischen Bourla und von der Leyen zum Impfstoff-Kauf seien verschwunden. (UK)