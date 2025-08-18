weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ukraine-Krieg: EU-Sondergipfel per Video nach Treffen im Weißen Haus

Von dpa Aktualisiert: 18.08.2025, 17:24
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seine EU-Kollegen kommen morgen zu einem digitalen EU-Gipfel zusammen. (Archivbild)
Brüssel - Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zusammenkommen. Er habe die Mitglieder des Europäischen Rates für 13.00 Uhr einberufen, schrieb EU-Ratspräsident António Costa auf der Plattform X. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll an der Schalte teilnehmen.