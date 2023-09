Fernsehlegende Wolfgang Herles („ZDF Aspekte“) rechnet in seinem neuen Buch „Mehr Anarchie, die Herrschaften!“ mit der Politik der Bundesregierung, dem „Klima-Totalitarismus“ und dem „Schweigen der Lämmer“ des Volkes ab, das alles klaglos über sich ergehen lasse.

„Mich macht zornig, dass die ganze Mühe, die ganze Aufbauleistung unseres Landes seit dem Zweiten Weltkriegs verspielt wird, weil man glaubt – getrieben von typisch deutschem Größenwahn und Schuldgefühlen – die ganze Welt retten zu müssen. Diese Regierung rettet aber nicht die Welt, sondern sie zerstört nur die Basis von Gesellschaft und Wohlstand“, sagte er gestern dem Portal „Bild online“ im Interview. Heute gingen Wirtschaft, Bildung und Leistungsbereitschaft bergab. „Die Menschen haben Angst vor der Zukunft, statt an ihr mitzugestalten“, so der Journalist, der sich einst mit wiederholt scharfer Kritik am damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in dessen Partei unbeliebt gemacht hatte.

„Die Brandmauer gegen die AfD wird fallen, nicht nur bei der Union ...“

Die allseits gepredigte „Transformation“ sei eine politische Verschleierung: Man „plant in Wahrheit eine neue Ordnung“. Das Wort selbst stehe inzwischen nur noch „für wirtschaftliches Chaos und noch mehr Bürokratie“. Deutschlands Wohlstand schmelze „inzwischen schneller als die Arktis“. Es gehe nur noch darum, „die Bürger zu überwachen, sie zu regulieren, sie sogar in den Heizkeller zu verfolgen – mit dem moralischen Anspruch, die ganze Welt zu retten“. Parallel beraube „man Millionen Bürger ihrer hart erarbeiteten Lebensleistung: eigene vier Wände, Altersvorsorge, Auto, Urlaub – alles soll anders werden“. Die Welt habe „weit größere Probleme: Hunger, Überbevölkerung, Überalterung in Deutschland und Europa“.

„Die Mehrheit hat doch längst die geballte Faust in der Tasche. Sie erduldet diese Klimadiktatur, statt zu rebellieren. Sie schaut zu, wie ihre Lebensplanung durch Mietkosten, Inflation, Wärmepumpen- und Dämmungswahn komplett zerstört wird. Dieses Schweigen der Lämmer bringt mich in Rage“, meint Herles weiter, der schon länger Pensionär ist und persönlich aber auch von den opulenten Betriebsrenten der öffentlich-rechtlichen Sender profitieren dürfte.

„Nur so lassen sich die etablierten Parteien zwingen, Pläne zu überdenken, die sie über den Kopf und den Geldbeutel von Millionen Bürgern hinweg exekutieren wollen“, sagte Herles auf die Frage, ob er auf „Gelbwesten“ wie in Frankreich setze.

Auch zur Brandmauer zur AfD hat Herles eine Theorie: „Die Brandmauer gegen die AfD wird fallen, nicht nur bei der Union ...“