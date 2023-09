FDP-Verteidigungsexper- tin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) wird in den sozialen Netzwerken hart kritisiert. Zuvor hatte sie auf ihrer Webseite geschrieben, dass sie in einem Bundeswehr-Jagdflugzeug Eurofighter mitfliegen konnte. „Gestern erlebte ich einen der aufregendsten Tage meines Lebens ... ich kann nur sagen: Top-Gun-Feeling pur!“, so die FDP-Politikerin.

Um einen routinemäßigen Übungsflug kann es sich aber kaum gehandelt haben, weil die Politikerin einen Eurofighter einerseits nicht fliegen kann, aber auch die für Jagdeinsätze typischen hohen positiven und negativen Beschleunigungen vermutlich körperlich nicht ausgehalten hätte.

Die FDP-Politikerin teilte auch nicht mit, wer die Kosten trägt, lediglich, dass sie . Eine Flugstunde mit einem Bundeswehr-Eurofighter kostete bereits im Jahr 2010 rund 74 000 Euro und dürfte inzwischen teurer sein. (uk)