Neonazi verteilt Luftballons in Kindergarten im Kreis Sonneberg

Der Mann, der im Wehrmacht-T-Shirt blaue Luftballons an Kita-Kinder in Föritztal im thüringischen Landkreis Sonneberg verteilt hat, unterstütze die AfD. Daniel W. stamme zudem aus der gewalttätigen Neonazi-Szene, berichtet „Spiegel online“. Im Kofferraum seines Autos hätten mindestens zwei Luftballons mit AfD-Logos gelegen, so „Spiegel online“ weiter.

Der Mann trägt auf den Aufnahmen ein T-Shirt mit dem Bild eines Soldaten mit Wehrmachtshelm mit der Aufschrift „Wehrmacht wieder mit“, dazu eine Hose in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Die Ballons, die der Mann im Video austeilt, sind zwar nicht bedruckt. Im Kofferraum aber blieben einige Ballons zurück, deren Logo dem der AfD zumindest ähnelt. Blau ist auch Parteifarbe der AfD, meldete dpa.

Das Video wurde vielfach in Online-Medien geteilt und kommentiert. Die Gemeinde, die Trägerin der Kita ist, betonte, der Mann sei Vater eines der Kita-Kinder. Er sei täglich dort und bekannt und habe vorher gefragt, ob er die Ballons verteilen dürfe.

Gemeinsame Recherchen von „Spiegel“ und MDR Thüringen würden zeigen, dass W., der aus der militanten Neonazi-Szene stamme, Kontakte zum Umfeld der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) gehabt hatte.

Ein Vertreter der AfD äußerte den Verdacht, dass W. als „agent provocateur“ sich in das Vertrauen von örtlichen AfD-Mitgliedern eingeschlichen habe, um „den maximal möglichen öffentlichen Schaden für die AfD zu verursachen“. Belege für diese These lieferte er nicht.

Nach Hinweisen hatte sich am Dienstag auch die Polizei eingeschaltet. „Derzeit besteht kein Verdacht auf eine Straftat, jedoch könnten mehrere Ordnungswidrigkeiten vorliegen“, sagte ein Polizist der Polizeiinspektion Sonneberg. (uk/dpa)