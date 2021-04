Moskau. Und der "Sexiest Man" von Russland ist: Wladimir Putin. Der 68-jährige Präsident wurde in einer Umfrage eines russischen Job-Portals erneut zum heißesten Mann des Landes gekürt. Die "Moscow Times" veröffentlichte die Ergebnisse am Freitag.

Die Umfrage wurde von Superjob.ru in 300 Städten Russlands zwischen dem 22. März und 1. April durchgeführt. 18 Prozent der befragten Männer und 17 Prozent der Frauen wählten ihren Präsidenten Wladimir Putin zum attraktivsten Mann Russlands. Der Kreml-Chef ist die einzige Person, die in dem offenen Fragebogen zweistellige Werte erhielt.

Putin beim Reiten, Jagen und Angeln

"Die Russen bezeichnen Wladimir Putin immer noch als den attraktivsten berühmten Mann im Land", erklärte Superjob.ru, obwohl seine Bewertung im Vergleich zum letzten Jahr um ein Prozent gesunken ist. Denn Putin wurde nun zum zweiten Mal in Folge als "Sexiest Man" von Russland gewählt, heißt es im "Moscow Times"-Bericht.



Das mag wohl auch daran liegen, weil der langjährige Staatschef genau weiß, wie man sich perfekt in Szene setzt: egal ob beim Reiten mit freiem Oberkörper, beim Angeln oder beim Jagen. Auch für ein Eishockeyspiel ist der scheinbare Schwarm vieler Russen sich nicht zu schade. Der 68-jährige Präsident setzte sich gegen Schauspieler, Musiker und Spitzenathleten des Landes durch. Auf dem zweiten Platz landete Schauspieler Dmitry Nagiyev.

Putin ist leidenschaftlicher Eishockey-Spieler. Foto: dpa

Nur 2.000 Personen wurden befragt

Ob die Umfrage wirklich die Meinung des gesamten Landes widerspiegelt, ist allerdings unklar. Denn insgesamt wurden nämlich nur 2000 Personen befragt. Auch wie die Stichprobenauswahl genau erfolgt ist, wird nicht verraten. Das Ergebnis stößt im Ausland auf jede Menge Spott: So fragt sich unter anderem die "New York Post", was mit den Frauen und Männern passiert sei, die in der Umfrage nicht für Putin gestimmt haben.

Eine Twitter-Nutzerin fragt sich, warum ausgerechnet Männer den Kreml-Chef heißer finden als die befragten Frauen. Interessant ist auch der Veröffentlichungszeitpunkt der Auswertung. Zufall oder gewollt: Die Ergebnisse wurden wenige Tage nach der Verabschiedung des Gesetzes veröffentlicht, das Putin erlaubt, bis 2036 Präsident zu bleiben.