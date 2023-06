Innenminister will Linksextremisten bekämpfen

Sachsens Innenminister Armin Schuster (62) will den Kampf gegen Linksextremismus als eine vorrangige Aufgabe angehen. Die Erfahrungen mit Terrorgruppen wie „Rote Armee Fraktion“ oder „Nationalsozialistischer Untergrund“ hätten gezeigt, dass man sich Gedanken machen müsse, „wenn Zielfahnder Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas festzustellen“, berichtet das Portal „t-online.de“. Bundesweit gebe es rund 10 000 gewaltbereite linksextreme Autonome.

Wenn in Deutschland über Linksextremismus gesprochen werde, sind Schuster zufolge die Hotspots meist Berlin, Hamburg und Leipzig. Ziel müsse es zudem sein, einen Stadtteil wie Leipzig-Connewitz zu befrieden. „Ich weiß, dass so ein Kiez geht ohne Krawall, ohne Gewalt“, so der CDU-Politiker. (epd/dpa/vs)