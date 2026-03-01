Israels Luftwaffe nimmt erneut Ziele im Iran ins Visier. Die Armee meldete in der Nacht den Beginn einer weiteren Angriffswelle.

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen Ziele im Iran begonnen. Ins Visier genommen würden Abschussstellungen für ballistische Rakete sowie die Luftabwehrsysteme des Erzfeindes, teilte die Armee in der Nacht mit. Die Armee hatte zuvor eine weitere Angriffswelle beendet, bei der unter anderem ein wichtiges Militärdepot für ballistische Raketen attackiert worden sei.

An dem Raketenabschussstandort in der Region Qom im Zentrum des Irans seien ballistische Raketen vom Typ Ghadr H-1 mit Hunderten Kilogramm Sprengstoff gelagert worden, hieß es. Der Angriff habe die wichtigsten Offensivfähigkeiten der iranischen Staatsführung „erheblich geschwächt.“