Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60) betrachtet Die Linke als „linksextremistische Partei“. „Ja, natürlich. Das ist die direkte Nachfolgerin der SED, die einen anderen Staat will“, sagte er der Chemnitzer „Freien Presse“ im Interview. „Das sagt die Linke auch im Bundestag und Interviews. Und die AfD auf der anderen Seite will das auch“, erläuterte er. Aus diesem Grund „trete ich ein für die Zweidrittelmehrheit der Mitte, um den Lautsprechern von links und rechts nicht die Debatte zu überlassen“. (UK)