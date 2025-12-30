weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Deutschland & Welt
    3. >
  3. Politik
    4. >

  4. Krieg: Jemens Regierung: Verteidigungsabkommen mit Emiraten beendet

Krieg Jemens Regierung: Verteidigungsabkommen mit Emiraten beendet

Von dpa 30.12.2025, 09:28
Im Jemen hat die Regierung das Verteidigungsabkommen mit den Emiraten beendet. (Archivbild)
Im Jemen hat die Regierung das Verteidigungsabkommen mit den Emiraten beendet. (Archivbild) Uncredited/AP/dpa

Aden - Im Jemen hat die Regierung das Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Kampf gegen die Huthi für beendet erklärt und den sofortigen Abzug emiratischer Truppen gefordert. Das erklärte der Präsidialrats-Vorsitzende Raschad al-Alimi in einer Ansprache. Das Bündnis der Regierung und Saudi-Arabiens mit den Emiraten im Kampf gegen die Huthi ist damit faktisch beendet und der Konflikt der eigentlichen Verbündeten überraschend eskaliert.