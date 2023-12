Die Kabarettistin Monika Gruber (52) will nicht mehr in ihrem gewohnten Beruf auftreten, wie die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Münchner Abendzeitung“ berichten. Hauptgrund seien Anfeindungen, die sie nach ihrer Kritik an der Ausgrenzung von Bürgern, die eine Corona-Impfung ablehnten, und nach der Organisation der Bürgerdemo in Erding gegen das Heizungsgesetz der Ampel erlebt habe.

Sie wolle „nicht zu ihrer eigenen Karikatur werden ... Was, wenn die Leute irgendwann sagen: Früher war sie lustiger, spritziger, die Gruberin?“, warf sie ein. Sie ergänzte: „Erding hat mich drei Jahre meines Lebens gekostet“, sagte sie rückblickend über ihre über führende Rolle bei der Demo. Als souveräne Satirikerin kann sie aber noch über sich selbst lachen, denn „die Jahre werden ja Gott sei Dank hinten abgezogen“. (UK)