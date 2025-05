Kiew - Nach Ablauf der von Moskau verkündeten Feuerpause sind russische Truppen im Osten der Ukraine wieder zu neuen Angriffen angetreten, allerdings in vorerst geringerem Ausmaß. Der ukrainische Generalstab in Kiew berichtete am späten Nachmittag auf der Plattform Telegram von 67 russischen Angriffen an diversen Frontabschnitten. In den vergangenen Wochen waren täglich meist knapp 100 Kampfhandlungen registriert worden.

Die meisten russischen Angriffe wurden am Sonntag aus der Umgebung des Dauerbrennpunks Pokrowsk gemeldet. Dort seien russische Soldaten 36 Mal angetreten, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Angriffe seien abgeschlagen worden, hieß es. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich.

Aus der Umgebung der Großstadt Charkiw im äußersten Osten der Ukraine wurden neue russische Luftangriffe gemeldet. Im Dorf Sadowod seien zwei Frauen beim Einschlag einer Flugzeugbombe in ein Wohnhaus verletzt worden, teilte der regionale Zivilschutz mit.

Russland hat bisher alle Aufforderungen zu einer Feuerpause als Vorbedingung für mögliche Friedensgespräche abgelehnt. Die russischen Militärs wollen dem Gegner nach Lesart des Kreml damit keine Möglichkeit zu einer Umgruppierung oder zum Heranführen neuer Waffen geben.