Dreist, brutal, menschenverachtend: Als kleinen Gruß zum Nato-Gipfel schickt der Kreml so viele Raketen wie schon lange nicht mehr in die Ukraine, terrorisiert damit hauptsächlich die Zivilbevölkerung. Schreckliches Beispiel: der Angriff auf die Kinderklinik mit über 40 Toten. Zugleich startet Weißrussland – gemeinsam mit China – ein Militärmanöver an der Nato-Ostflanke, direkt an der Grenze zu Polen. Putin und seine Verbündeten auf maximalem Konfrontationskurs.

Nochmal zu China: Wie sehr ist das Xi-Regime in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine verwickelt ist, lässt sich nur mutmaßen. Klar ist, dass China Russland mit Hightech-Komponenten und viel Geld für die Waffenproduktion unterstützt. Und Putin so hilft, seinen verbrecherischen Krieg immer weiterzuführen – ihn gleichzeitig wirtschaftlich abhängig macht.