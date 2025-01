Da haben die AfD-Organisatoren gut bei den US-Republikanern abgeschaut: Mit einer Wahlkampfshow im Stil eines Donald Trump hat die Partei um Alice Weidel in Halle die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs eingeläutet. Nein, trunken von Bier und Selbstbewusstsein regelrecht eingegrölt: „Make Germany great again“, nennt die Kanzlerkandidatin im aufgeblasenen Trump-Stil ihr Ziel. Und der kaum weniger narzisstische Tech-Milliardär und Präsidenten-Helfer Elon Musk macht sich via Live-Schalte an der deutschen Erinnerungskultur zu schaffen, indem er den Fokus weg von „vergangener Schuld“ leiten will. Von damals, als es tatsächlich noch „Großdeutschland“ hieß.

